Гаврилюк Константин Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилюк
- Имя
- Константин
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36926. ГАВРИЛЮКЪ, КОНСТАНТИНЪ Павловъ. К. Константинов. у., гм. Лысовъ, д. Патковъ- Прусы, 32 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 2 ч. 1459, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Нояб. 908. | 900 9444 170 М. | 97 67486 170¹ М. | 99 52930 170 М.
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