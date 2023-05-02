Архацкий Рох Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архацкий
- Имя
- Рох
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44966. АРХАЦКІЙ, РОХЪ АДАМОВЪ. К. Пултусск. у., Вышковск. в., с. Домброва, 22 л.; — Люблинск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 2 п. 1 ч. 1647, 1 ч. 1655 и 1657 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Мая 905. | 903 29777 1647 У. | 902 433 1657 У.
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