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Разумовская Марина Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разумовская
Имя
Марина
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8118. РАЗУМОВСКАЯ МАРИНА ДМИТРИЕВНА, 43 л., Кинешемск. у., Терятинск. в., д. Топорова. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 10 сент. 923.

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