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Белов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
516. Белов Алексей Павлович, 28 л., Башкирск. АССР, Месягутовск. к., Кантск. в. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28/ѴІ—26.

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