Строганов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганов Николай Михайлович

Строганов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Строганов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12352. Строганов Николай Михайлович, 36 л., Владимирской г., Муромск. у., Чаадаевск. в., с. Молотицы. Нижегородск. Губсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.