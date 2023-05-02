Чупиров Антон Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупиров
- Имя
- Антон
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141341. ЧУПИРОВЪ, АНТОНЪ ТИХОНОВЪ. К. Волчан. у., в. и сл. Старо-Салтановской, 19 л., рд. Хотин. у., Рукшинск. в., въ с. Кукшинѣ; — Винницк. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 152, 1 ч. 1653 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. въ Окт. 909. | 907 21056 1647 У.
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