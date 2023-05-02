Кошеленков Сергей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошеленков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6888. КОШЕЛЕНКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26 л., Коломенск. у., Сандыревск. в. и с., Московск. Губсуд, Ст. ст. 95 и 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 4 окт. 923.
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