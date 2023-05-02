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Кошеленков Сергей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошеленков
Имя
Сергей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6888. КОШЕЛЕНКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26 л., Коломенск. у., Сандыревск. в. и с., Московск. Губсуд, Ст. ст. 95 и 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 4 окт. 923.

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