Плешаков Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешаков Петр Ефимович

Плешаков Петр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плешаков
Имя
Петр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10303. Плешаков Петр Ефимович, 28 л., Саратовск. у., Ново-Бурасск. в., с. Лоха. Саратовск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.