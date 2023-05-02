Задорин Михаил Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задорин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4766. ЗАДОРИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, 22 л., Черемховск. у., Бельск. в. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 июня 923.
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