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Пчелкин Емельян Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пчелкин
Имя
Емельян
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28018. ПЧЕЛКИН, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ, 62 л. Гр. Торопецк. у., Венецк. в., д. Гряды; — Н. С. 9 р. Торопецк. у. Покупка самог., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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