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Березовский Емельян Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березовский
Имя
Емельян
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130024. БЕРЕЗОВСКІЙ, ЕМЕЛЬЯНЪ ОСИПОВЪ. К. Балтск. у., в. и с. Бакши, 24 л.; — Винницк. О. С. 1 Сент. 909, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. К. Подольск. О. С. отъ 8 Апр. 909 г. (по 1489 и 2 ч. 1490 У.—каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 8 л. Исп. 25 Сент. 909.

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