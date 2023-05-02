Березовский Емельян Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березовский
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130024. БЕРЕЗОВСКІЙ, ЕМЕЛЬЯНЪ ОСИПОВЪ. К. Балтск. у., в. и с. Бакши, 24 л.; — Винницк. О. С. 1 Сент. 909, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. К. Подольск. О. С. отъ 8 Апр. 909 г. (по 1489 и 2 ч. 1490 У.—каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 8 л. Исп. 25 Сент. 909.
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