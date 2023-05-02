Томпс Август Мартов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомпс Август Мартов

Томпс Август Мартов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томпс
Имя
Август
Отчество
Мартов
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140061. ТОМПСЪ, АВГУСТЪ МАРТОВЪ. К. Лифляндск. г., Юрьев. у., Садъервск. в., 18 л.; — Рижск. О. С. 3 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., 134, 135, 140, 149, 152 и 1654¹ У., тюр. 1½ г. Исп. 3 Нояб. 909. | 908 78249 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close