Томпс Август Мартов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томпс
- Имя
- Август
- Отчество
- Мартов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140061. ТОМПСЪ, АВГУСТЪ МАРТОВЪ. К. Лифляндск. г., Юрьев. у., Садъервск. в., 18 л.; — Рижск. О. С. 3 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., 134, 135, 140, 149, 152 и 1654¹ У., тюр. 1½ г. Исп. 3 Нояб. 909. | 908 78249 170 М.
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