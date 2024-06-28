Афанасьев Осип Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Осип
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45002. АФАНАСЬЕВЪ, ОСИПЪ АФАНАСЬевъ. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Бора, 17 л.; — Г. С. г. Валдая, 11, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Мая 905.
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