Фатеева Елена Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатеева
- Имя
- Елена
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140413. ФАТѢЕВА, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА. Мщ. г. Курска, 24 л., рд. Борзен. у., въ в. и с. Холмахъ; — Г. С. 4 уч. г. Екатеринослава 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.
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