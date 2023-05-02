Юдаков Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдаков Матвей Иванович

Юдаков Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдаков
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 387
Источник
Скан
Оригинальная запись
13399. ЮДАКОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Тульск. г., Богородицк. у., Карасевск. р. Н. С. Карасевск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 5 м. 11 д. П. в. з. с. 16/ІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close