Шварцкопф Хаим Давид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шварцкопф
- Имя
- Хаим Давид
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 672
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18821. ШВАРЦКОПФЪ, ХАИМЪ ДАвидъ. Нитовъ. Мщ. г. Варшавы, 33 л.; — Витебск. О. С., 3 ч. 1655, 5 и 6 п. 1659 У., арест. отд. 2 г. Исп. въ Дек. 908. 96 26883 1655 У. | 89 48661 169 М. 93 92586 1655 У. | 88 84582 169 М. 91 102293 172 М.| 88 11294 169 М 90505 11 169 М.
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