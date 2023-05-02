Шадрина Степанида Герасимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадрина
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Герасимовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11861. ШАДРИНА, СТЕПАНИДА ГЕРАСИМОВНА, 76 л. Гр. Сарапульск. у., Юринск. в., д. Малое-Княсово; — Р. Т. г. Вятки. Контрреволюц., лиш. св. 6 м. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.