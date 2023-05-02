Хайбуллин Хазиахмет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайбуллин
- Имя
- Хазиахмет
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7783. ХАЙБУЛЛИН, ХАЗИАХМЕТ, 47 л.,; Н. С. 1 уч. г. Казани. Спекуляц., лиш. св. 1 г., по амнист. нак. сокращ. до 6 м., Исп. 25 дек. 919.
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