Гайнуллин Каримулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайнуллин
- Имя
- Каримулла
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45952. ГАЙНУЛЛИНЪ, КАРИМУЛЛА. К. Тетюш. у., Старо-Барышевск. в., д. Старыхъ Казылей, 25 л.; — Казанск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1 п. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 8 м. Исп. 10 Мая 905. | 903 38911 169 М. | 902 11616 169 М.
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