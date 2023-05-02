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Скиба Елисей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скиба
Имя
Елисей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
11875. Скиба Елисей Иванович, 50 л., Приморск. г., Никольско Уссурийск у., Ханкайск. в., Н. С. 2 уч. г. Благовещенска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 мар. 926.

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