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Анциферов Степан Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анциферов
Имя
Степан
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
37498. АНЦИФЕРОВЪ, СТЕПАНЪ ДАНИловъ. Сс.-катор;кн., Тымовск. на остр. Сахалинѣ окр., 35 л., рд. Нерчинскозаводск. у., Александровск. в., въ с. Акатуевскомъ; — Читинск. О. С. (во 2 р.), 440, 443, 445, 446 и 447 У. о сс. и 1 ч. 177 М., въ одиночн. заключ. на 20 дн. и продолж. срока каторж. раб. 4 г. Исп. 11 Марта 905. | 902 10235 1453 У.

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