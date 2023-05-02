Анциферов Степан Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анциферов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37498. АНЦИФЕРОВЪ, СТЕПАНЪ ДАНИловъ. Сс.-катор;кн., Тымовск. на остр. Сахалинѣ окр., 35 л., рд. Нерчинскозаводск. у., Александровск. в., въ с. Акатуевскомъ; — Читинск. О. С. (во 2 р.), 440, 443, 445, 446 и 447 У. о сс. и 1 ч. 177 М., въ одиночн. заключ. на 20 дн. и продолж. срока каторж. раб. 4 г. Исп. 11 Марта 905. | 902 10235 1453 У.
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