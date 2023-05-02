Гиричеб Илларион Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гиричеб
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46059. ГИРИЧЕБЪ, ИЛЛАРІОНЪ ИЛЬИНЪ. Мщ. г. Конотопа, 16 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 4 уч г. Кіева (во 2 р.), 169 М., арестн. домъ, а за неимѣн. мѣста, тюр., отд. для малол., 1½ м. Исп. 24 Мая 905. | 903 31030 172 М.
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