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Родионов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8272. РОДИОНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 37 л., Ленишевск. к., Анатышск. в. и с. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. 195, лиш. св. 1 г. Исп. 6 мая 923.

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