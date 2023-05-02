Баранов Алексей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13052. БАРАНОВ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Рижск. у., Княжевск. в., д. Божьи воды; — Р. В. Т. г. Рязани. Бандитизм, лиш. св. 20 л. Исп. 28 нояб. 920.
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