Каниф Хатмулин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каниф
- Имя
- Хатмулин
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4075. КАНИФ ХАТМУЛИН, 25 л., Бирск. к., Байгузинск. в., д. Янаул. Н. С. 8 уч. Бирск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—23.
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