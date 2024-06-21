Харисов Закир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харисов
- Имя
- Закир
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140731. ХАРИСОВЪ, ЗАКИРЪ. К. Бугульмин. у., Азнакаевск. в., д. Уразаевой, 21 г.; — Самарск. О. С. 7 Сент. 909, 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909. | 907 86466 170 М. | 905 58489 1647 У.
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