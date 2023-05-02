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Федоров Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
19 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
29818. ФЕДОРОВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 21 г. Гр. г. Ташкента; — Н. С. 1 Городск. р. 3 отд. г. Петрограда. Присвоение, лиш. св. 2 г. Исп. 19 мая 920.

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