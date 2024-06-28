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Бабкин Николай Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабкин
Имя
Николай
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45031. БАБКИНЪ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВЪ. К. Каин. у., Нижне-Каинск. в., д. Мошниной, 53 л., рд. въ г. Каинскѣ; — М. С. 3 уч. г. Иркутска, 177 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.

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