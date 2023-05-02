Блинов Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Семен Егорович

Блинов Семен Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блинов
Имя
Семен
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
06 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
2049. Блинов Семен Егорович, 17 л., Пермск. окр., Сивинск. р., Екатерининск. в., д. Шумки. Н. С. 15 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6 авг. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close