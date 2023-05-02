Корклин Ян Адамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корклин
- Имя
- Ян
- Отчество
- Адамович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6529. КОРКЛИН ЯН АДАМОВИЧ, 29 л, Рд. в г. Либаве, Н. С. 3 уч. б. г. Петрограда, Ст. ст. 188 и 189, лиш. св. 2 г., Исп. 23 ноября 923.
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