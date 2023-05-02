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Губатенко Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губатенко
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
07 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3535. ГУБАТЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л., Ростовск. у., Батайск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2½ г. Исп. 7 янв. 923.

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