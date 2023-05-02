Кузьмин Александр Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16348. КУЗЬМИН, АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ, 18 л. Гр. Астраханск. у., Уваринск. в и с.; — Н. С. 9 уч. г. Астрахани. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 25 февр. 920.
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