Концевюк Прокофий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Концевюк
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35018. КОНЦЕВЮКЪ, ПРОКОФІЙ ТИМОФЕЕВЪ (онъ же Концевой). Лиш. ос. пр. изъ к. Кременецк. у., Ямпольск. в., с. Дидковцевъ, 34 л.; — Луцк. О. С., 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 5 л. Исп. 15 Янв. 908. | 902 107795 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 45179. | 98 91408 1655 У. | 97 23388 169 М. | 95 50642 169 М. | 93 50716 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.