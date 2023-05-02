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Землянкин Василий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Землянкин
Имя
Василий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
15 январь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
82504. ЗЕМЛЯНКИНЪ, ВАСИЛІЙ СТЕпановъ, 21 г. К. Тихвин. у., Онисимовск. в., д. Смердонца; — Г. С. г. Боровичъ, 31 Дек. 910, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Янв. 911. | 909 101962 269¹ У. | 909 50842 169 М.

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