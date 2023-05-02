Селиванов Андрей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селиванов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10421. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Пермск. г. и у., Кояново-Лобановск. в., д. Меркушевой. Пермск. Облсуд. Ст. 2 ч. 91, 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 31/ІІІ — 24.
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