Брыляков Сидор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брыляков
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13526. БРЫЛЯКОВ, СИДОР ФЕДОРОВИЧ, 65 л. Гр. Глазовск. у., Селеговск. в., д. М.-Болома; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Провоз кумышки, лиш. св. 5 л., с конф. имущ., по амн. нак. замен. пр. р. 8 м. Исп. 15 дек. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.