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Леньшин Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леньшин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8033. ЛЕНЬШИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Лебедянск. у., Куйманск. в., с. Грязновки. Н. С. 5 уч. Лебедянск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 авг. 923.

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