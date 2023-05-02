Плещеева Наталья Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плещеева
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18198. ПЛЕЩЕЕВА, НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, 33 л. Гр. Витебск. у., Высочанск. в., д. Юзефово; — Н. С. 7 уч. Витебск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 9 м. и 15 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 3 дек. 920.
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