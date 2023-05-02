Богданов Иван Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37773. БОГДАНОВЪ, ИВАНЪ БОГДАНОВЪ. К. Борович. у., Шегринск. в., 27 л., рл. т. же у., Никандровск. в., въ им. Городкѣ; — Новгород. О. С. (во 2 р.), 169 и 171 М., 134, 135, 152 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Мол 905. | (02 94193 170¹ М.
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