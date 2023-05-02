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Малов Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малов
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8627. МАЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 41 г., Мелекесск. у., Белоярск. в. и с. Н. С. 4 уч. Мелекесск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 3 г. Срок исп. по указ., осужд. 22 мая 923.

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