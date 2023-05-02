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Михайлов-Кузнецов Николай Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов-Кузнецов
Имя
Николай
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
26 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
26764. МИХАЙЛОВ-КУЗНЕЦОВ, НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 28 л. Гр. Мещовск. у., Чулковск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л., с зач. 22 д. пр. з. Исп. 26 июля 920.

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