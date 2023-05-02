Афанасьев Алексей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1123. Афанасьев Алексей Афанасьевич, 48 л., Рязанск. г., б. Спас-Клепиковск. у., Берейск. в., с. Аничкова. Н. С. 7 уч. Славск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2½ г. П. в. з. с. 15 февр. 926.
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