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Логинов Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26015. ЛОГИНОВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Сарапульск. у., Якшур-Бодьинск. в., с. Бадаш; — Н. С. 10 уч. Сарапульск. у. Изнасил., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. в сент. 920.

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