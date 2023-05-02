Козьмин Кузьма Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьмин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6192. КОЗЬМИН КУЗЬМА КУЗЬМИЧ. 39 л., г. Курска, Курск. Губсуд, Ст. ст. 85, іІ І ч. 1. лиш. св. 4 г., Исп. 19 ноября 923.
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