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Козьмин Кузьма Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козьмин
Имя
Кузьма
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6192. КОЗЬМИН КУЗЬМА КУЗЬМИЧ. 39 л., г. Курска, Курск. Губсуд, Ст. ст. 85, іІ І ч. 1. лиш. св. 4 г., Исп. 19 ноября 923.

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