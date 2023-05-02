Дидова Мария Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дидова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3911. ДИДОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 40 л., Новоторжск. у., Лихославльск. в. и с. Н. С. 3 р. Новоторжск. у. Ст. 140. лиш. св. 3 г. Исп. 30 марта 923.
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