Зиадутдинов Гилязутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиадутдинов
- Имя
- Гилязутдин
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46910. ЗІАДУТДИНОВЪ, ГИЛЯЗУТДИНЪ. К. Царевококшайск. у., Кшкловск. в., д. Малыхъ Шашей, 21 г.; — Г. С. 2 уч. г. Оренбурга, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Іюня 905.
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