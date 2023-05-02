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Христофоров Христофор Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Христофоров
Имя
Христофор
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 502
Источник
Скан
Оригинальная запись
155490. ХРИСТОФОРОВЪ. ХРИСТОФОРЪ Антоновъ. Посел. с. Высокаго, Сочинск. окр., л.; — М. С. 2 уч. Сочинск. окр. 20 Авг. 909, 169 и 170 М. тюр. 6 м. Исп. 28 Авг. 909.| 2 Марта 907 г. М. С. 1 уч. Сочинск. окр., 169 М.-т. 3 м.

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