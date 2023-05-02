Санков Яков Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Санков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28508. САНКОВ, ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ, 60 л. Гр. Кромск. у., Сретенск. в., д. Малиновки; — Н. С. 33 уч. Енисейск. окр. Самогон., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 1 марта 920.
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