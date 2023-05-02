Трофимов Андрей Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140145. ТРОФИМОВЪ, АНДРЕЙ ТРОФИМОВЪ. К. Гдовск. у., Бобровск. в., д. Почина, 28 л.; — М. С. 7 уч. Пограничн. О. С., 1 ч. 304 У. и 1 и 2 ч. 177 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.
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