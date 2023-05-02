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Трофимов Андрей Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Андрей
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140145. ТРОФИМОВЪ, АНДРЕЙ ТРОФИМОВЪ. К. Гдовск. у., Бобровск. в., д. Почина, 28 л.; — М. С. 7 уч. Пограничн. О. С., 1 ч. 304 У. и 1 и 2 ч. 177 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.

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