Гусельников Осип Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусельников
- Имя
- Осип
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18345. ГУСЕЛЬНИКОВЪ, ОСИПЪ Яковлевъ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Усовск. в., д. Красивой, рд. Тюкалин. у., Лузинск. в., въ д. Заросломъ; — Доб. М. С. 4 уч. Ишимск. у., 28 Окт. 910, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 30 Нояб. 910. | 903 31384 1455 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.